Пляжи Сочи ждут проверки после избиения туриста

5 июл. 12:39

После инцидента с избиением сотрудниками пляжа отдыхающего в Сочи начались проверки на пляжах, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Напомним, сотрудники пляжа "Фрегат" избили туриста из Минска палками и металлическими прутьями на глазах у других отдыхающих. Задержаны четверо подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мэрия города пообещала, что договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" будет расторгнут.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского сегодня начались проверки пляжных территорий на предмет проведения инструктажа с работниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории. Специалисты также дополнительно проверяют наличие и условия договоров, заключенных с охранными предприятиями", - информирует сочинская администрация.