Москвичей предупредили о грозе, граде, шквале

5 июл. 12:25

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидаются грозы с сильным ветром, о непогоде предупреждает МЧС.

"С 12:00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны: кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, местами до 22 м/с", - сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

В Московской области до конца суток действует аналогичное предупреждение.

Автомобилистам в условиях непогоды рекомендовано избегать внезапных маневров, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Жителям региона рекомендовано по возможности оставаться дома.