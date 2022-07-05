"Интурист" запускает туры в Венесуэлу

5 июл. 12:15

Туроператор "Интурист" открыл продажу туров из России в Венесуэлу, пишет РИА Новости.

Ранее туры в латиноамериканское государство предлагал только Tez Tour.

В пресс-службе "Интуриста" рассказали, что заезды на остров Маргарита начинаются с 24 июля. В турпакет включен прямой перелет Каракас-Москва-Каракас с технической посадкой в Тегеране на самолете национального перевозчика Венесуэлы авиакомпании Conviasa. Перелет в один конец занимает около 20 часов.

В настоящее время Венесуэла единственная из стран Карибского бассейна с прямым перелетом и доступной ценой. "Ожидаем высокий спрос в Венесуэлу, так как долететь на Кубу, чтобы попасть в Доминикану и Мексику, сейчас очень сложно. Длинные стыковки и высокая стоимость авиабилетов делают данные направления практически недоступными для массового туризма", - отметили в компании.

Пакетный тур на двоих на 12 ночей в отеле четыре звезды по системе "все включено" стартует от 202,8 тыс рублей.

"Для посадки в самолет в России необходимо будет предъявить действующий загранпаспорт и ПЦР-тест с отрицательным результатом", - напомнили в "Интуристе".