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Источник рассказал, какие обвинения предъявлены Мау

Источник рассказал, какие обвинения предъявлены Мау

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества, об этом сообщил осведомленный источник.

По его данным, следствие считает, что Мау, вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком фиктивно трудоустроили в академию 12 человек, передает РИА Новости.

Кроме того, ректор может проходить обвиняемым по еще одному, третьему эпизоду - хищения средств из бюджета при реализации проекта "Образование" на сумму около 20 млн рублей.

Таким образом, общий ущерб от его действий может превысить 40 млн рублей.

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