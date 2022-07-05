Источник рассказал, какие обвинения предъявлены Мау

5 июл. 12:08

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества, об этом сообщил осведомленный источник.

По его данным, следствие считает, что Мау, вместе с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком фиктивно трудоустроили в академию 12 человек, передает РИА Новости.

Кроме того, ректор может проходить обвиняемым по еще одному, третьему эпизоду - хищения средств из бюджета при реализации проекта "Образование" на сумму около 20 млн рублей.

Таким образом, общий ущерб от его действий может превысить 40 млн рублей.