McDonald's возобновил свою деятельность в Казахстане

5 июл. 11:53

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открылась в Казахстане после недолгого перерыва, сообщает пресс-служба компании.

"На данный момент принят ряд мер по восстановлению и возобновлению работы всех ресторанов. Мы постепенно открываем двери для гостей в каждом городе присутствия", – сказано в сообщении.

В компании заявили, что заведения на время закрылись из-за технической неполадки на стороне оператора фискальных данных (ОФД) компании АО "Казахтелеком".

При этом в пресс-службе "Казахтелеком" сказали, что 4 июля "технические работы на портале ОФД АО "Казахтелеком" завершены и функционал портала ОФД полностью доступен".