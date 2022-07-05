Суд разрешил Пашиняну не извиняться перед экс-главой Конституционного суда

5 июл. 11:50

Армянский Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, обязавшего премьер-министра Никола Пашиняна извиниться перед экс-главой Конституционного суда Грайром Товмасяном, говорится на сайте судебной информации datalex.am.

Изначально суд первой инстанции решил частично удовлетворить иск Товмасяна, постановив, что глава правительства обязан публично извиниться, но не стал заставлять его платить денежную компенсацию.

Тогда премьер и адвокат Товмасяна обратились в Апелляционный суд: первый потребовал отменить решение суда первой инстанции, второй - полностью удовлетворить иск.

Апелляционный суд решил выполнить требование Пашиняна, Товмасяну же придется заплатить 10 тыс драмов (порядка $25) как компенсацию госвыплаты.

Напомним, что в апреле прошлого года армянский премьер заявил, что бывший глава Конституционного суда Грайр Товмасян предложил ему свои профессиональные услуги для укрепления новой власти. В ответ на требования доказательств премьер продемонстрировал фотографию "элитной" ручки, которую Товмасян, по его словам, подарил ему во время личной встречи в мае 2018 года, разговаривая с ним крайне льстиво и даже заискивая.