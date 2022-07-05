Товарооборот России и Турции может вырасти до $50 млрд

5 июл. 11:45

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Турцией может увеличиться на $15 млрд и достичь $50 млрд, заявил турецкий посол Мехмет Самсар.

Он рассказал, что за первое полугодие объем взаимной торговли двух стран достиг $30 млрд. Рост товарооборота связан с наращиванием сотрудничества и торговли между Россией и Турцией, а также с изменением цен на энергоресурсы, отметил посол. "В этом году ожидаем, что он может быть около $50 млрд, если чуть-чуть упадут цены на энергетику", - заявил Самсар на полях международной промышленной выставки "Иннопром".

По его словам, у России и Турции есть "некоторые планы по взаимным инвестициям в области промышленности и торговли". Дипломат сообщил, что в августе в Москву из Турции приедет широкая делегация специалистов из сферы машиностроения, также планируются визиты турецких производителей сельскохозяйственной техники.