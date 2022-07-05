5 июл. 11:27

ЗАГ: За сутки в России выявили 2,6 тыс новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 2 676 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 339, в Санкт-Петербурге - 251, в Подмосковье - 185. В Краснодарском крае - 11, в Ставропольском крае - 15, в Крыму - 20, в Дагестане - 3, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 10, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 18 445 301.

Госпитализированы за сутки 1 372 человека. Выздоровели 3 612 пациентов, за все время - 17 873 576.

Умер за сутки 48 человек, с начала пандемии - 381 354.