Поезда на Кубани задерживаются во вторник

5 июл. 11:28

С семи утра вторника в Краснодарском крае задерживается движение пассажирских поездов дальнего следования.

На перегоне Водопадный - Лазаревская по техническим причинам задержаны десять поездов дальнего следования и три пригородных, время отставания от расписания составляет до полутора часов.

"Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов", - информирует пресс-служба СКЖД.

Задержаны поезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Череповца в Адлер, из Москвы в Имеретинский Курорт, из Краснодара в Имеретинский Курорт, а также из Адлера в Санкт-Петербург и Москву, из Имеретинского Курорта в Белгород.