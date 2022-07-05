В ряде стран Европы негласно запретили покупать российских футболистов

5 июл. 11:13

Американские, немецкие, английские и швейцарские власти призвали клубам не покупать игроков из России, заявил футбольный агент Герман Ткаченко.

Под негласный запрет также попали футбольные наставники. Клубы и федерации получили специальные указания по данному вопросу.

"Отмена русского футбола в Европе - это не только вопрос общественного мнения. Идет прямое давление политических и бюрократических организаций на клубы и федерации. Как в случае с Уимблдоном. Знаю, что в Америке, Германии, Англии и той же Швейцарии даже была специальная инструкция - не приобретать тренеров и футболистов из России", - сказал он в интервью Sport24.