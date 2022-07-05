День столицы в Нур-Султане пройдет без салюта

5 июл. 11:14

В этом году ко Дню столицы в Нур-Султане не будет праздничного салюта, сообщает акимат города.

Нур-Султан отметит день рождения 6 июля, городу исполнится 24 года. Запланированы праздничные концерты, спортивные фестивали, открытие социальных объектов, скверов, заводов.

В Центральном парке проходит приуроченный к Дню столицы фестиваль городской культуры Mereke Street, 5 и 6 июля на спортивном пространстве "Колизей" у монумента "Отан Ана" будут проводить турнир по стритболу Nur Sultan Cup. Театр "Астана Балет" приглашает на премьерные показы балета "Орфей и Эвридика".

В День столицы в Триатлон-парке пройдет спортивное состязание Elorda Tolqyny, а на ипподроме "Казанат" - соревнование по видам байги за "Кубок столицы". В 21:00 на сцене Амфитеатра состоится концерт Улыкпана Жолдасова, а на парковке стадиона "Астана-Арена в 18.00 начнется традиционный Open air "Халықпен бірге". В ЦКЗ "Казахстан" ожидается концерт, посвященный творчеству ансамбля "Дос-Мукасан".

Open air You Fest у ледового дворца "Барыс Арена" запланирован на 20 июля.