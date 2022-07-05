Доля российского газа в Европе в 2022 году может упасть до минимума за 20 лет

5 июл. 11:09

Поставки российского трубопроводного газа в Европу в текущем году могут сократиться на 45%, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В его отчете прогнозируется, что доля российского газа в обеспечении спроса в Европе по итогам года упадет до минимального более чем за 20 лет уровня - 25%. В минувшем году газ из России, по оценкам МЭА, обеспечивал порядка 40% потребностей Европы.

"По нашему прогнозу, российские трубопроводные поставки в Евросоюз снизятся более чем на 55% к 2025 году по сравнению с уровнем 2021 года, при этом Россия будет удовлетворять 20% потребностей ЕС в газе", - цитирует документ ТАСС.