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Оппозиция заковала в цепи Конституцию Армении

Оппозиция заковала в цепи Конституцию Армении

Участники протестного движения "Сопротивление" устроили очередное шествие - на этот раз они направились к Конституционному суду Армении, "отметив" таким образом День Конституции.

Кроме плакатов с лозунгами, демонстранты несут портреты арестованных активистов и большой макет Конституции, закованной в цепи, передает Sputnik Армения.

Оппозиционеры уверены, что в стране конституционный кризис, а сам Конституционный суд захвачен действующим руководством страны. Напомним, 5 июля 1995 года проект основного закона был вынесен на общенациональный референдум в Армении и одобрен народом.

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