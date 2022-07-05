Оппозиция заковала в цепи Конституцию Армении

5 июл. 10:53

Участники протестного движения "Сопротивление" устроили очередное шествие - на этот раз они направились к Конституционному суду Армении, "отметив" таким образом День Конституции.

Кроме плакатов с лозунгами, демонстранты несут портреты арестованных активистов и большой макет Конституции, закованной в цепи, передает Sputnik Армения.

Оппозиционеры уверены, что в стране конституционный кризис, а сам Конституционный суд захвачен действующим руководством страны. Напомним, 5 июля 1995 года проект основного закона был вынесен на общенациональный референдум в Армении и одобрен народом.