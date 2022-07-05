Дефицита лекарств в России нет, сообщает Росздравнадзор

5 июл. 10:49

В аптеках России нет дефицита лекарств, показало соответствующее исследование онлайн-запросов, информирует Росздравнадзор.

"Инициированное Росздравнадзором исследование онлайн-запросов пользователей интернета на наличие лекарств в аптеках, проведенное сайтами-агрегаторами, показало, что на каждое введенное название препарата пользователь получил ответ о его наличии в интернет-аптеках (безрецептурные лекарства) или же получил возможность оформить бронь на приобретение препарата рецептурного отпуска в ближайшей аптечной организации", - сообщается на сайте ведомства.

В Росздравнадзоре пришли к выводу, что в стране имеется достаточное количество лекарственных средств, в том числе и взаимозаменяемых по международному непатентованному наименованию.