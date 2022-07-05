Volvo приступила к сокращению работников в России

5 июл. 10:44

Volvo Group начала сокращать сотрудников в России, сообщила компания "Интерфаксу".

Число уволенных сотрудников и условия, на которых будут расторгнуты соглашения, еще обсуждаются. Также пока не ясно, какие подразделения попадут под сокращения. При этом в компании рассказали, что не уходят с российского рынка полностью.

"Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники завода в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя", - подчеркнул автопроизводитель.