Маски и социальную дистанцию отменили в Кабардино-Балкарии

5 июл. 10:42

Санитарные ограничения по коронавирусу ослаблены в Кабардино-Балкарии, говорится на сайте правительства республики.

Соответствующий указ подписал глава КБР Казбек Коков.

"Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок в местах массового пребывания людей, работу организаций общественного питания в ночное время", - пояснили в правительстве.

В сообщении отмечено, что количество новых случаев Covid-19 в Кабардино-Балкарии продолжает уменьшаться, каждый день делается больше тысячи тестов, обнаруживается до семи новых случаев.