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Газ в Европе подорожал до $1800 впервые с начала марта

Газ в Европе подорожал до $1800 впервые с начала марта

Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $1800 за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов стоили $1801,2, а затем подорожали до $1812. В дальнейшем фьючерсы на газ опустились до уровня $1775.

Накануне на момент окончания торгов газовые фьючерсы стоили $1799,1.

В начале марта цены на газ рекордно росли, обновляя исторические максимумы. Максимальная цена была зафиксировали 7 марта и составила $3892 за тысячу кубометров газа.

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