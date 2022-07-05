Газ в Европе подорожал до $1800 впервые с начала марта

5 июл. 10:31

Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $1800 за тысячу кубометров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, августовские фьючерсы по индексу TTF на открытии торгов стоили $1801,2, а затем подорожали до $1812. В дальнейшем фьючерсы на газ опустились до уровня $1775.

Накануне на момент окончания торгов газовые фьючерсы стоили $1799,1.

В начале марта цены на газ рекордно росли, обновляя исторические максимумы. Максимальная цена была зафиксировали 7 марта и составила $3892 за тысячу кубометров газа.