Казахстан на полгода запретил вывоз нефтепродуктов

5 июл. 10:03

До середины января 2023 года в Казахстане вводится запрет на вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (...), за исключением смазочных масел (...), за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров", - говорится в приказе Минэнерго республики.

Данный запрет уже вводился в Казахстане в ноябре прошлого года и истек в минувшем мае. Вновь запрет вводится с 12 июля 2022 года.