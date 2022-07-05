McDonald's закрылся в Казахстане

5 июл. 10:01

Заведения McDonald's приостановили свою работу по всему Казахстану.

Как передает Sputnik Казахстан, корреспонденты посетили несколько точек сети ресторанов в Алматы, где на дверях было сказано о том, что "ресторан временно закрыт по техническим причинам".

"Дорогие гости! Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в опубликованном на сайте ресторана сообщении.

Местные жители в соцсетях пишут, что казахстанский McDonald's стал испытывать трудности после ухода официального поставщика с российского рынка, откуда в Казахстан поступало "сырье".