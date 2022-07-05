SOCAR: уровень Каспия быстро понижается

5 июл. 10:00

Уровень воды в Каспии снижается, это значительно влияет на состояние морской фауны, а также несет сложности для исследований, рассказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Халиг Мамедов на Международной конференции на тему "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

Конференция проходит сегодня в Баку в гибридном формате, участие в ней принимают эксперты прикаспийских стран, представители международных организаций и зарубежных специалисты. Обсуждаются текущие и ожидаемые колебания уровня Каспийского моря, а также вопросы расширения сотрудничества для определения национальных и региональных адаптационных мероприятий с учетом климатических прогнозов и уровня моря.

Мамедов на мероприятии сообщил, что на мелководье, куда нет доступа судам, непросто заниматься исследованиями. "Уровень Каспия быстро понижается, и если эта тенденция сохранится, то SOCAR столкнется с рисками в сфере проведения техобслуживания своего оборудования", - отметил он.

По его словам, у компании SOCAR разработала стратегии по снижению вредных выбросов в атмосферу, декарбонизации. "Мы стали первой крупной компанией, которая сделала первый шаг по снижению выбросов в атмосферу и продолжим реализовывать проекты в этом направлении", - заявил вице-президент SOCAR.