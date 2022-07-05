ВОЗ предоставила Азербайджану тесты на оспу обезьян

5 июл. 9:38

Азербайджан получил от Всемирной организации здравоохранения тест-наборы на оспу обезьян, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава АР.

В нем говорится, что в связи с участившимися в последнее время в мире случаями заболевания оспой обезьян ведомство обратилось к ВОЗ с просьбой закупить и привезти в страну соответствующие диагностические тесты.

"По итогам обращения ВОЗ уже привезла в Азербайджан 3 тыс диагностических тестов и передала их Центру по надзору за особо опасными инфекциями Минздрава", - сказано в сообщении.

Таким образом, если в Азербайджане появится подозрение на заболевание оспой обезьян, то в стране уже есть ПЦР-тесты, которые помогут подтвердить либо опровергнуть диагноз.