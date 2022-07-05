В мире зарегистрировано свыше 550 млн случаев коронавируса

5 июл. 9:34

Число случаев коронавируса в мире с начала пандемии достигло 550 033 846, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Больше всего случаев заболевания выявлено в США - 87,9 млн, Индии - 43,5 млн, Бразилия - 32,5 млн. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения также входят Франция, Германия и Великобритания.

С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 340 147 человек. В США от ковида умерли 1,2 млн человек, в Бразилии 672 тыс, в Индии 525 тыс человек.