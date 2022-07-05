Сбой техники лишил ингушских школьников сдачи ЕГЭ и поступления в вузы

5 июл. 9:32

Выпускники из Ингушетии пересдадут ЕГЭ в следующем году из-за технической ошибки перед экзаменом, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Неполадки с техникой привели к тому, что школьников не внесли в список на пересдачу в резервный день. Жертвами "глюка" системы учеников стали около десяти человек. Все они во время первой сдачи были удалены с экзаменов, поскольку получили замечания. На пересдачу их вовсе не пригласили.

Отмечается, что без экзаменационных результатов они не смогут подать документы для поступления в вузы в этом году. Чиновники обещали решить данную проблему, однако уладить ситуацию не удалось.