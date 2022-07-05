Глава Гознака: обновленные сто рублей препятствуют размножению микробов

5 июл. 9:26

Модернизированная купюра в 100 рублей содержит материалы, которые препятствуют размножению микробов, сообщил глава Гознака Аркадий Трачук.

"Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их (микробов - ред.) размножению", - пояснил он в интервью РИА Новости.

В то же время, обратил внимание Трачук, соблюдать элементарные правила гигиены при использовании денег по-прежнему необходимо.

Напомним, прочие банкноты образца 1997 года также планируется модернизировать до 2025 года: обновленные 1 000 и 5 000 рублей поступят в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.