Япония запретила импорт золота из России и расширила санкционнный список

5 июл. 9:22

Минфин Японии сообщает, что вводится запрет на импорт золота из России и предоставление России трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Также в санкционный список добавлены 57 россиян.

Запрещается предоставлять трастовые, бухгалтерские, аудиторские и услуги управленческого консалтинга для России, запрещается ввоз драгоценных металлов (золота) из России, вводятся санкции в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, председателя правления акционерного общества "Росгеология" Сергея Горькова, гендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрия Слюсаря, виолончелиста, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его жены, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.

Под санкции также попали 45 российских военнослужащих, пять человек, которые по мнению Токио "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Санкции введены в отношении шести компаний из России - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Кроме того вводит запрет на экспорт товаров для 65 российских организаций и 25 компаний Беларуси, в список включены авиационные заводы.