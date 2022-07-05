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Продлен временный запрет на полеты в аэропорты Юга и Центра России

Продлен временный запрет на полеты в аэропорты Юга и Центра России

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и Центра России в очередной раз продлен, об этом сообщила Росавиация.

На сайте ведомства уточняется, что он останется в силе до 03:45 мск 12 июля.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - напомнили в Росавиации.

Перевозчикам рекомендовано задействовать альтернативные маршруты - через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

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