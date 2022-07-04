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Забастовка проходит на крупнейшем металлургическом заводе Грузии

Забастовка проходит на крупнейшем металлургическом заводе Грузии

Часть рабочих Руставского металлургического завода проводит забастовку, рассказал региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе.

"Повышение зарплат на 30% и выплата 13-ой зарплаты - основные требования бастующих работников цеха сортового проката, в котором производится арматура", - цитирует его Sputnik Грузия.

По данным tv4.ge, администрация завода проводит переговоры с бастующими работниками, предприятие не прекращало работу, оно продолжает поставлять продукцию потребителю.

Кроме того, в компании заявили, что за последние три года зарплаты на заводе поднимались пять раз, последний из них - 1 января текущего года. Все сотрудники вовремя получают зарплату, им предоставляется бесплатное питание, медицинская страховка, спецодежда и оборудование.

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