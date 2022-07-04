"Скорую" теперь можно вызвать по мобильному приложению в Чечне

4 июл. 23:35

Мобильное приложение для вызова скорой помощи начало работу в Чечне, рассказал министр здравоохранения республики Сулейман Лорсанов.

По его словам, проект запустила республиканская станция скорой помощи.

"Для вызова скорой помощи через приложение необходимо выбрать свой адрес, ввести личные данные, указать причину вызова и дополнительные комментарии при необходимости", - цитирует Лорсанова ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что диспетчерский центр станции скорой помощи получает карту вызова, и бригада выезжает к больному.

Министр пояснил, что приложение пригодится туристам, людям, недавно переехавшим в регион, и лицам с нарушением слуха.