В Северной Осетии за три года заработают еще 39 мастерских WorldSkills

4 июл. 23:29

Минобразования Северной Осетии с 2022 по 2024 годы планирует создание в регионе 39 мастерских по стандартам WorldSkills, - рассказала министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Масштабное создание мастерских в регионе началось с реализации нацпроекта "Образование", в рамках которого обновляются материальные ресурсы, что, надеемся, положительно скажется и на содержательной части... В колледжах и техникумах республики появится еще 39 мастерских по стандартам WorldSkills. Системная работа по обновлению материально-технической базы среднего профессионального образования ведется и в рамках реализации республиканской программы развития образования до 2026 года", - цитирует собеседницу ТАСС.

В предыдущие три года в учреждениях среднего профессионального образования региона была создана 21 мастерская, теперь в них поэтапно будут открыты новые лаборатории и дооснащены мастерские, - добавила министр.