"Атамань" примет праздник рыбы и раков

5 июл. 0:23

Станица "Атамань" приглашает посетить праздник кубанской рыбы и раков, который состоится 9 июля. Такое сообщение распространили организаторы.

Гостей выставочного комплекса ждут угощения из морепродуктов и рыбы, а также мастер-классы по приготовлению традиционной ухи на костре.

Кроме того, каждый сможет попробовать себя в джигитовке и поучаствовать в мастер-классах от ремесленников со всего края. "Для всех гостей будет работать станичная кузня, коптильня, гончарная мастерская, конный прокат и выставки-ярмарки народных умельцев", - отмечают организатор.

Посетителям покажут концертные программы от коллективов со всего Краснодарского края, а "изюминкой" дня станет фолк-дискотека.