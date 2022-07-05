В Ингушетии состоится первая в регионе молодежная ярмарка вакансий

5 июл. 5:32

На следующей неделе в Ингушетии пройдет первая в регионе республиканская ярмарка вакансий для молодежи. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов.

"Мы намерены провести 12 июля в Магасе первую республиканскую молодежную ярмарку вакансий. У нас очень одаренная, трудолюбивая и талантливая молодежь, а проведением подобной ярмарки мы рассчитываем помочь представителям молодежи развитием, становлением и определением их жизненного пути", - цитирует его ТАСС.

Мальсагов поведал, что в ярмарке примут участие 10 предприятий, которые суммарно предоставят свыше одной тысячи вакансий.

По его словам, пришедшая на ярмарку молодежь сможет пообщаться с потенциальным работодателем и устроиться на работу. При этом председатель комитета обратил внимание на то, что само мероприятие пройдет в формате праздника.