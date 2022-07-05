В Москве посчитали енотов в центре реабилитации диких животных

5 июл. 3:31

В центре реабилитации диких животных в Москве живут 17 енотов-полоскунов, ранее разгуливавших по столице, сообщил руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Енот-полоскун, или американский енот. Красивый, пушистый, контактный зверек с умилительной мордашкой и интересными манерами на проверку оказывается крайне шкодливым существом, которое невозможно удержать никакими замками и клетками. Он обладает недюжинным любопытством, граничащим с наглостью, стремится постоянно расширить границы своего обитания, в результате чего часто сбегает и разгуливает по улицам города. Таким образом в центре реабилитации диких животных нашли свое пристанище порядка 17 енотов-полоскунов", - цитирует его РИА Новости.

Кульбачевский добавил, что в настоящее время в центре проживают свыше 700 особей диких животных.

"Большинство из них можно отнести к экзотическим видам, например, из Африки - приматы и лев, из Юго-Восточной Азии - бенгальский тигр, генетты, и даже из Центральной и Южной Америки – попугаи и неядовитые змеи", - уточнил глава центра.