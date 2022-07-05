Экономист: революция в Иране маловероятна, но беспорядков не избежать

5 июл. 7:00

Очередная революция в Иране маловероятна, однако существует высокий потенциал для беспорядков и волнений из-за экономического кризиса, заявил в интервью новостному сайту Didban Iran профессор Исфаханского университета, экономист Мохсен Ренани. Он убежден, что если протесты в Иране продолжатся, они окажутся для страны более опасными, чем ядерная бомба.

Как отмечает Iran International, неконтролируемая инфляция в Иране, которая в настоящее время составляет 55% в год, привела к обнищанию подавляющего большинства населения и рассматривается некоторыми как результат ядерной программы, которая вызывала международные и американские санкции на протяжении последних 15 лет, нанося ущерб экономике.

По мнению Ренани, что "из-за продолжающихся разногласий чиновники теряют уверенность в себе и продолжают тайно принимать поспешные решения, чтобы справиться с множеством проблем". По словам экономиста, на протяжении 110 лет в Иране постоянно происходят революции: "Конституционная революция 1905 года, падение династии Каджаров в 1920 году, движение за национализацию иранской нефти в начале 1950-х годов и Зеленое движение 2009 года против политики Исламской Республики — все это были революции. Все эти революции были следствием неспособности иранских элит и лидеров поддерживать диалог между собой и с народом".

Ренани также отметил, что Иран находится на этапе, когда одновременно происходит слишком много кризисов. "В такой ситуации режим увяз в трясине нестабильности, вызовов и неправильных социально-экономических решений. Единственное, что может сделать правительство, это бороться с локальными вспышками - подавлять волнения, при этом оказываясь в странной неразберихе из-за своей неэффективности, сказал экономист.

Скорее всего, он имел в виду решения, принятые администрацией президента Эбрахима Раиси, направленные на преодоление крупнейшего экономического кризиса в современной истории страны - попытки отменить продовольственные субсидии и повысить цены на товары первой необходимости. Когда эти решения привели к серьезному кризису в начале мая и завершились протестами, правительство объявило о новых мерах, включая нормирование хлеба, выдачу купонов и обещание более высоких денежных выплат, хотя до сих пор эти меры не реализованы. Цены продолжали расти, и неудовлетворенность привела к ситуации, которую трудно контролировать.

С 2017 года Ренани ведет серию академических диалогов для обсуждения решений проблем Ирана. Он говорит, что "Диалоги по вопросам развития" являются академической попыткой найти отсутствующие взаимные уступки между элитами и правительством за последние 110 лет. "Все это время интеллигенция думала, что Иран может достичь развития только за счет смены режима", - сказал он. Сейчас иранские ученые аккумулируют около полусотни различных точек зрения, которые могут определить путь к развитию, но пока они не смогли добиться диалога между теми, кто занимается развитием Ирана. "К сожалению, многие присоединяются к обсуждениям только для того, чтобы проявить себя, а не для того, чтобы слушать других. Некоторые даже отказывались присоединяться к разговору, чтобы избежать возможной критики", - сказал ученый, указывая на отсутствие интереса со стороны чиновников прислушаться к критике.