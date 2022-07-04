Ограничения на продажу алкоголя в молодежные и религиозные праздники вводятся в Карачаево-Черкесии

4 июл. 21:59

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии сегодня приняли во втором и окончательном, чтении закон об ограничении продажи спиртного в дни молодежных и мусульманских праздников. Детали рассказал во время сессии зампредседателя комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Расул Кубанов.

По его словам, купить алкогольные напитки нельзя будет в день Последнего звонка, в День защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня, День знаний 1 сентября.

Ограничения также будут действовать в дни мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-Байрам.