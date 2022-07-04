Несколько человек погибли, десятки ранены в результате стрельбы на параде в США

4 июл. 21:50

Минимум шесть человек погибли, 24 госпитализированы после стрельбы, которую неизвестный злоумышленник открыл сегодня на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк - северном пригороде Чикаго (Иллинойс). Об этом рассказала на пресс-конференции мэр города Нэнси Ротеринг.

"Погибли шесть человек, 24 госпитализированы", - цитирует ее ТАСС.

Преступника ищут, власти полагают, что он вооружен и опасен.

По данным источников в правоохранительных органах, стрелок находился на крыше одного из домов около места проведения парада, он пока не найден.

Движение на месте трагедии полностью перекрыто, там работают экстренные службы и полиция.