Городские пространства Пятигорска получат новое наполнение

4 июл. 22:29

Архитекторы и дизайнеры, которые приняли участие в программе "Городские практики", предложили пять идей по развитию городских пространств ставропольского Пятигорска, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В двухнедельном интенсиве приняли участие 50 архитекторов, дизайнеров, предпринимателей, специалистов в сфере развития городской среды. Итогом стали учебные концепции развития четырех городских пространств Пятигорска. Это Пушкинские ванны, озеро Провал, историческое здание ресторана "Провал" и прилегающая к нему площадь, Лермонтовская галерея и территория улицы Теплосерной", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Участники "Городских практик" предложили сделать коворкинг-оранжерею в Лермонтовской галерее, проводить квесты в Пушкинских ваннах и организовать фестиваль "Звуки Провала" рядом с озером Провал. Улица Теплосерная может стать "Пятигорским двориком с концертной площадкой, кинотеатром под открытым небом, выставочными павильонами, садом и огородом.

Для каждой территории участники разработали новые сценарии использования пространства и предложили идеи по его событийному наполнению.