В фестивале горного бега в Архызе поучаствовали почти 1200 россиян

4 июл. 22:00

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сегодня завершился фестиваль горного бега Arkhyz X Run, - говорится в сообщении пресс-службы Кавказ.РФ, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

"Почти 1200 участников из более чем 70 регионов России пробежали на выбор дистанции от 500 м до 118 км", - говорится в сообщении.

В первый день спортсменов ждала дистанция на южном склоне курорта. Во второй и третий - прошли однодневные и двухдневные марафоны от 12 до 118 км, маршруты которых проходили рядом с Софийскими водопадами, озерами Семицветное, Аюлю, Кратерное и Софийские, а также в Тебердинском заповеднике.

"Одна из задач фестиваля заключалась в том, чтобы спортсмены увидели наиболее красивые места Архыза", - отмечается в сообщении.

Наиболее подготовленные участники за два дня преодолели дистанции в 118 км. Первыми среди мужчин стали Илья Тищенко из Владивостока, среди женщин - Александра Худякова из Новосибирска.