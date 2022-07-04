Высокогорный каток может появиться в Кабардино-Балкарии

4 июл. 21:25

Высокогорный каток может быть построен в Кабардино-Балкарии, рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

По его словам, сейчас идет обсуждение проекта, рассматриваются все детали, чтобы впоследствии каток "максимально эффективно использовался".

"Нужно оценить масштаб строительства. Но нужно и понимать затраты на логистику. Нужно посмотреть на вопрос эффективности и целесообразности расходования бюджетных средств", - цитирует Гуляева ТАСС.

Президент организации уточнил, что каток появится на высоте свыше 1,5 тыс м.