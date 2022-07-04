Анталья стала рекордсменом по количеству пляжей с "Голубым флагом"

4 июл. 21:44

В Анталье еще четыре пляжа получили "Голубой флаг", таким образом в городе стало 229 пляжей, удостоенных высокой оценки - это мировой рекорд.

Список пополнился пляжами, принадлежащими муниципалитету Манавгата, "Голубой флаг" вручал турецкий фонд экологического исследования (TÜRÇEV).

"Округ Манавгата С 55 пляжами имеет наибольшее количество наград с голубым флагом в нашей стране. В Манавгате 81 объект и 8 общественных пляжей вместе с дополнительными объектами имеют статус "Голубого флага", - отметил на церемонии координатор TÜRÇEV в Анталии Мустафа Эрийгит.

Турция в 2022 году занимает третье место в Европе по количеству пляжей с "Голубым флагом". Всего в стране 531 пляж, получивший "Голубой флаг": 229 в Анталье, 111 в Мугле, 66 пляжей в Измире. В топ-5 также входят провинции Айдын и Балыкесир.

"Голубой флаг" – международная награда, присуждаемая за чистоту морских вод и соответствие экологическим стандартам.