Российскими магазинами Reserved, Cropp, House и Mohito будет управлять компания из ОАЭ

4 июл. 21:31

Акции российской дочерней компании польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) "Ре Трэйдинг" приобрела компания Far East Services - FZCO, зарегистрированная в ОАЭ, - свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Известно, что Far East Services - FZCO приобрела 95% уставного капитала ретейлера. Владельцем еще 5% стала генеральный директор LPP S.А. в России Анна Пилюгина, - передает ТАСС.

В конце апреля LPP принял решение о продаже российского подразделения. В мае компания сообщила о том, что принадлежавшие ей магазины будут открываться под новыми вывесками после продажи их китайскому консорциуму.

Напомним, LPP - польская компания, занимающаяся дизайном, производством и дистрибуцией одежды, она управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, а ее сеть продаж состоит из более чем двух тысяч магазинов в 26 странах.