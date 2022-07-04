В Россию вернулась сталелитейная продукция ArcelorMittal

4 июл. 20:45

Крупнейшая металлургическая компания в мире ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге и контролировавшая на конец 2008 года 10% мирового рынка стали, в июне возобновила поставки металла в Россию через Казахстан, - сообщил источник в металлургической отрасли РФ.

"В основном в РФ поставляется горячий прокат", - рассказал собеседник, добавив, что покупателями продукции являются трубные заводы и крупные металлотрейдеры, передает ТАСС.

Он напомнил, что ArcelorMittal исторически поставляла сталь из Казахстана в РФ, поскольку это было выгодно с учетом короткого транспортного плеча. Активные поставки возобновились с 10 июня после приостановки в апреле.

Напомним, компания ArcelorMittal имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, а ее продукция реализуется в 160 государствах.