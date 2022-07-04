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Лондон расширил антироссийские санкционные списки

Лондон расширил антироссийские санкционные списки

Великобритания расширила санкции против России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

В нем говорится, что рестрикции распространены еще на семь физических и юридических лиц.

В "черный" список попали дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья, а также Евгений Глотов, Михаил Синелин, Аэлита Мамакова, Юрий Федин, Алена Чугулева.

Все эти люди, считают британские власти, связаны с распространением "дезинформации", в том числе и через новостные порталы NewsFront или SouthFront.

Санкции введены и против базирующегося в Турции проекта United World International, который также якобы продвигает "пророссийскую дезинформацию".

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