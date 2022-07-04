Экс-глава донского Минздрава предстанет перед кубанским судом

4 июл. 20:30

Бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую будут судить 7 июля, суд состоится в Краснодарском крае, - сообщили в Кущевском районном суде.

Быковскую, а также ее бывшего заместителя Станислава Беседовского обвиняют в превышении полномочий. Уголовное дело на них было заведено в 2019 году по факту проведения закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов, - передает "АиФ-Ростов".

Как выяснило следствие, чиновники следовали интересам конкретного поставщика. В 2021 году суд подтвердил наличие сговора при заключении контракта.

В должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская находилась с 2004 года по октябрь 2020 года. Она ушла на пенсию после "кислородного скандала" в городской больнице №20, однако в ноябре 2021 года она стала директором дивизиона ЮФО ГК "МедИнвестГрупп".