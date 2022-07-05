Чавушоглу: Турция сама решит проблемы на территории Сирии

5 июл. 8:34

Турция готова сама устранить угрозу, исходящую с территории Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, комментируя планы Турции провести на севере Сирии новую антитеррористическую операцию.

"Турция сама решает проблемы, исходящие с сирийской территории. В случае наличия угрозы наша страна не будет оглядываться на других и устранит проблему", - цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство Anadolu.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 мая заявил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии. Ее цель - расширение 30-километровой зоны безопасности, которая была создана в октябре 2019 года после операции "Источник мира".