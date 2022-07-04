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Россия и Саудовская Аравия нарастили товарооборот более чем в 6 раз

Россия и Саудовская Аравия нарастили товарооборот более чем в 6 раз

За последние пять лет Россия и Саудовская Аравия нарастили товарооборот с $300 млн до $2 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец в ходе своего выступления на сессии "Восточные горизонты российского бизнеса: новый виток развития сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время экспортирует в арабскую страну сельскохозяйственную продукцию: ячмень, пшеницу, готовые продовольственные товары, а также нефтепродукты.

Кроме того, Янковец сообщил, что российские IT-компании намерены выйти на рынок Саудовской Аравии.

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