Россия и Саудовская Аравия нарастили товарооборот более чем в 6 раз

4 июл. 19:57

За последние пять лет Россия и Саудовская Аравия нарастили товарооборот с $300 млн до $2 млрд. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Саудовской Аравии Станислав Янковец в ходе своего выступления на сессии "Восточные горизонты российского бизнеса: новый виток развития сотрудничества.

Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время экспортирует в арабскую страну сельскохозяйственную продукцию: ячмень, пшеницу, готовые продовольственные товары, а также нефтепродукты.

Кроме того, Янковец сообщил, что российские IT-компании намерены выйти на рынок Саудовской Аравии.