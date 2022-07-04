НАТО: переговоры о вступлении Финляндии и Швеции завершены, протоколы подпишут завтра,

4 июл. 20:09

Представители Финляндии и Швеции завершили переговоры о присоединении к НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе накануне, в соответствии с решениями, принятыми на прошлой неделе на саммите в Мадриде. Такое сообщение опубликовано на сайте международной организации.

В нем указано, что Хельсинки и Стокгольм официально подтвердили готовность и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства в качестве членов НАТО.

По окончании переговоров стороны должны подписать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции, церемония состоится завтра в штаб-квартире НАТО. Затем протоколы будут направлены на ратификацию всем странам альянса.