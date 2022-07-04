Верхний Ларс заполонили туристы

4 июл. 20:17

Рост потока туристов привел к скоплению легковых и грузовых автомобилей на Военно-Грузинской дороге, ведущий из Северной Осетии в Грузию через КПП "Верхний Ларс", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Возле КПП происходит скопление легкового и большегрузного транспорта. Туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ежесуточная пропускная способность пункта пропуска превышена в 2-3 раза, для пропуска автотранспорта задействованы все 13 полос движения.