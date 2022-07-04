Горнолыжный курорт "Эльбрус" завершил лыжный сезон

4 июл. 19:51

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии позже остальных в России завершил горнолыжный сезон, - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"На курорте "Эльбрус" официально завершился горнолыжный сезон 2021/2022. Благодаря ледникам и самой высокогорной зоне катания в стране сезон на "Эльбрусе" продлился с 4 декабря по 3 июля. Туристический поток по сравнению с прошлым годом вырос на 28% - с декабря по июль курорт посетили более 356 тыс человек", - сообщили в компании, передает ТАСС.

До конца июля на склонах Эльбруса продолжат тренировки спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду, а сам курорт перешел на летний сезон: горнолыжные трассы уже закрыты, но канатные дороги работают в штатном режиме.

С сегодняшнего дня в кассах доступны только туристические билеты, включающие один подъем и спуск, а также бесплатный провоз снаряжения для альпинистов.