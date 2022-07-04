Власти рассказали, когда инфляция пойдет на спад в Грузии

4 июл. 19:49

Инфляция в Грузии начнет уменьшаться и подходить к целевому показателю во второй половине следующего года, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили после заседания правительства.

"Инфляция является проблемой №1 для всех стран мира. Мы видим, что она везде находится на историческом максимуме. Грузия не может быть исключением", - цитирует его Telegram-канал Sputnik Грузия.

Напомним, годовая инфляция (июнь нынешнего года к июню прошлого года) в Грузии достигла 12,8%, целевой показатель составляет 3%.