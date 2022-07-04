Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Ирана в Тегеране

4 июл. 19:37

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в рамках официального визита в ИРИ. Об этом рассказали в МИД Исламской Республики.

Эбрахим Раиси с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 28 ноября прошлого года в Ашхабаде, и передал ему свои искренние приветствия.

Президент Ирана напомнил, что связи страны с Азербайджаном имеют глубокие корни. Указав на необходимость наращивания товарооборота для обеспечения дальнейшего развития двусторонних отношений, он отметил, что связи Баку и Тегерана также внесут вклад в региональное сотрудничество.

Комментируя исторические, религиозные и культурные связи между АР и ИРИ, Джейхун Байрамов обратил внимание на большое значение встреч глав государств для развития двусторонних отношений, подчеркнул важность двух прошедших встреч между президентами.

Дипломат заявил, что провел с иранским коллегой полезные переговоры в соответствии с договоренностями и задачами, озвученными на встрече президентов двух стран в Ашхабаде.

Байрамов также поведал о совместных проектах стран в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, указал на значение создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой, осуществления совместных проектов на деоккупированных территориях.

Участники встречи также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, отметили важность обеспечения мира и безопасности в регионе и сотрудничества региональных стран в этой области.